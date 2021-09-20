Stajyer öğrenci, cep telefonunu çalan hırsızı böyle kovaladı | Video
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Şanlıurfa’da cep telefonu çalınan kadın stajyer öğrencinin hırsızı okulun içerisinde kovalaması güvenlik kamerasına yansıdı.
Edinilen bilgiye göre olay, Haliliye ilçesine bağlı İpekyol Mahallesinde yaşandı. Öğrenci velisi gibi maskeli bir şekilde okulun anasınıfına giren şahıs, bir süre lavabo ve koridorda oyalandı. Şahıs daha sonra ayakkabılığın üzerinde bulunan stajyer öğrenciye ait cep telefonunu alarak kaçtı. Hırsızın cep telefonunu alıp kaçtığını fark eden stajyer öğrenci, okul içerisinde ve bahçesinde kovalayarak yakalamaya çalıştı. Hırsızlık anı ve yaşanan kovalamaca güvenlik kamerasına yansıdı. İhbar üzerine okula giderek inceleme başlatan polis, hırsızın kimliğinin tespit edilerek yakalanması için çalışma başlattı. Öğrenci M.B. polis karakoluna giderek hırsızdan şikayetçi oldu.