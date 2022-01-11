Stat çevresinde park parası alıyorlardı! Suçüstü yakalandılar | Video

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İstanbul Kadıköy’deki Fenerbahçe Stadyumu’nun çevresinde korsan otoparkçılık yapan iki kişi suçüstü yakalandı.
İstanbul Emniyeti'ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Polisleri; Kadıköy'de "Korsan Otoparkçılık (Değnekçilik)" operasyonu düzenledi. Fenerbahçe Stadyumu'nun çevresinde yapılan denetimler sırasında; stat çevresinde aracını park eden vatandaşlardan park ücreti talep ettikleri belirlenen K.Ç. ve O.C. isimli iki kişi, Sivil Trafik Polisleri tarafından suçüstü yakalandı.