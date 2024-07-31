Su altında midyeyle domuz balığını besleyen profesör, ani saldırıyla neye uğradığını şaşırdı | Video 31.07.2024 | 10:19 Antalya'da her deniz dalışında yanına gelen domuz balığını midyeyle besleyen profesör, balığın elini ısırmasıyla neye uğradığını şaşırdı. Parmağı kanayan profesörün balığa ‘eşek oğlu eşek' şeklinde gösterdiği tepki gülümsetirken, o anlar sualtı kamerasına yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, geçtiğimiz günlerde Konyaaltı Sahili açıklarında öğrencileriyle birlikte eğitim dalışı gerçekleştirdi. Dalış esnasında Gökoğlu, daha önce öğrencilerinin midye ile beslediği domuz balığını fark etti. Gökoğlu, öğrencileri gibi midyeyi balığa ikram ettiği sırada eline gerçekleşen ani bir ısırıkla neye uğradığını şaşırdı. Midyenin etlerini yiyen balık, tekrar Gökoğlu'nun yanına yöneldiği sırada parmağından ısırdı. Parmağı kanayan profesör, balığa 'eşek oğlu eşek' şeklinde tepki gösterdi. O anlar ise sualtı kamerasına saniye saniye yansıdı.

"GİT DİYE KOVSAK DA GİTMİYOR"

Birçok dalışlarına aynı balığın kendilerine hep eşlik ettiğini aktaran Prof. Dr. Gökoğlu, "Birkaç kere öğrencilerimiz buna pasifik midyesi verdi ve alıştı bize. Dalış yaptığımızda sürekli bizi takip ediyordu. İçimizden biri gibi olmuştu. Çağırdığımızda koşa koşa geliyordu. Son olarak ben midye vermek istedim. Midyenin etini yedi, kasları kaldığı için tekrar uzattım ama benim elimi ısırdı. Neden ısırdığını bilmiyoruz, herhalde hedef şaştı. Elimde de ufak bir kanama oldu, ben de tabi biraz kızdığım için söylendim. Git diye kovdum ama kovsak da gitmiyor" dedi.

"MASKOTUMUZ OLDU"

Balık için, "Maskotumuz oldu, çok şirin" diyen Gökoğlu, "İnşallah yakalamazlar ya da vurmazlar. Doğaya ait o. Bizim maskotumuz oldu. Onu her gördüğümüzde öğrencilerin hepsi onunla oynuyorlar" ifadelerini kullandı.