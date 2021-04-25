Su altından yükselen minare manzarasıyla mest ediyor | Video
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Ağrı’da baraj suyunun altında kalan caminin sular altından yükselen minaresi görsel şölen sunuyor.
Ağrı'da kent merkezine 18 kilometre uzaklıkta bulunan ve Yazıcı Barajının içinden geçtiği Başçavuş köyünde, sular altında kalan caminin yükselen minaresi ortaya renkli görüntüler çıkardı. Kış aylarında karla kaplanan bölgede baharın gelmesiyle birlikte renklenen doğanın arasında kalan minare fotoğraf tutkunlarına da davetiye çıkarıyor.