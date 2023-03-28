Video Yaşam Su borusu asfaltı böyle patlattı, 7 katlı bina şelaleye döndü | Video
Su borusu asfaltı böyle patlattı, 7 katlı bina şelaleye döndü | Video

Su borusu asfaltı böyle patlattı, 7 katlı bina şelaleye döndü | Video

28.03.2023 | 12:50

Trabzon'un Ortahisar ilçesindeki Yenimahalle'de ana su hattı patladı. Patlama sonucu yollar göle dönerken, basınç ile metrelerce yükseğe fışkıran su bir binada ağır hasara neden oldu. 7 katlı bina tahliye edilirken, bina çökme riskine karşı polis ekiplerince güvenlik şeridine alındı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Olay, Ortahisar ilçesine bağlı Yenimahalle'de meydana geldi. Karayolu üzerine bulunan Trabzon Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı TİSKİ'ye ait ana isale hattı patladı. Patlamanın etkisiyle basınçlı su metrelerce yükseğe fışkırdı. Kopan asfalt parçaları ve su nedeniyle karayolu çift şeritten ulaşıma kapanırken, patlayan isale hattından çıkan basınçlı su bir binanın ağır hasar almasına neden oldu. Yenimahalle'deki 7 katlı Sebat Apartmanı'nda yaşayan vatandaşlar tahliye edilirken, daireler su içinde kaldı. 7 katlı binanın çatı katının balkonu basınçlı su nedeniyle koparken, isale hattı patlaması nedeniyle araçlarda maddi hasar gördü. Ağır hasar gören apartman çökme riskine karşı polis ekiplerince güvenlik şeridine alınırken, karayolu adeta savaş alanına döndü.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Su borusu asfaltı böyle patlattı, 7 katlı bina şelaleye döndü | Video 06:53
Su borusu asfaltı böyle patlattı, 7 katlı bina şelaleye döndü | Video 28.03.2023 | 12:50
İstanbul’da sahte kimlik ve sürücü belgesi düzenleyen 2 kişi yakalandı | Video 05:13
İstanbul'da sahte kimlik ve sürücü belgesi düzenleyen 2 kişi yakalandı | Video 28.03.2023 | 12:44
Terör örgütüne operasyon: 4 gözaltı… | Video 00:36
Terör örgütüne operasyon: 4 gözaltı… | Video 28.03.2023 | 10:25
Değnekçiler suçüstü yakalandı | Video 00:21
Değnekçiler suçüstü yakalandı | Video 28.03.2023 | 10:25
2020 Elazığ depreminin yaraları sarıldı! TOKİ Elazığ depreminde konutları hızla inşa etti | Video 04:27
2020 Elazığ depreminin yaraları sarıldı! TOKİ Elazığ depreminde konutları hızla inşa etti | Video 28.03.2023 | 12:14
Pendik’teki otel yangınına ilişkin 6 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı | Video 06:00
Pendik’teki otel yangınına ilişkin 6 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı | Video 28.03.2023 | 11:14
Çocukları sopa ile döven servis şoförü adliyeye sevk edildi | Video 02:12
Çocukları sopa ile döven servis şoförü adliyeye sevk edildi | Video 28.03.2023 | 10:36
Gaziantep’te uyuşturucu operasyonu: 30 şahıs tutuklandı | Video 00:52
Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 30 şahıs tutuklandı | Video 28.03.2023 | 10:19
Tankerin çarptığı traktör ters döndü; 1 ağır yaralı | Video 01:34
Tankerin çarptığı traktör ters döndü; 1 ağır yaralı | Video 28.03.2023 | 10:03
Mersin’de fuhuş operasyonu: 2’si ev hapsi, toplam 13 tutuklu | Video 02:13
Mersin'de fuhuş operasyonu: 2'si ev hapsi, toplam 13 tutuklu | Video 28.03.2023 | 10:03
Depremin vurduğu Hatay’da göç eden turnalardan görsel şölen | Video 03:38
Depremin vurduğu Hatay’da göç eden turnalardan görsel şölen | Video 28.03.2023 | 09:55
Durdurulan tırın dorsesinde 32 kilogram skunk ele geçirildi: 2 gözaltı | Video 01:28
Durdurulan tırın dorsesinde 32 kilogram skunk ele geçirildi: 2 gözaltı | Video 28.03.2023 | 09:54
İSTANBUL TOKİ arsa kura sonuçları sorgula! İşte TOKİ İstanbul arsa kura sonuçları ve kabul edilenlerin isim listesi | Video 01:13
İSTANBUL TOKİ arsa kura sonuçları sorgula! İşte TOKİ İstanbul arsa kura sonuçları ve kabul edilenlerin isim listesi | Video 28.03.2023 | 09:54
Cinayet sanığı serbest bırakıldı, dışarıda 2 kişiyi daha vurdu | Video 00:24
Cinayet sanığı serbest bırakıldı, dışarıda 2 kişiyi daha vurdu | Video 28.03.2023 | 09:18
Mahalleli drift atanlardan dert yandı, otomobil evin bahçesine düştü | Video 02:59
Mahalleli drift atanlardan dert yandı, otomobil evin bahçesine düştü | Video 28.03.2023 | 09:14
Küçükçekmece’de servis aracında çocukları sopayla döven servisçi yakalandı | Video 02:01
Küçükçekmece’de servis aracında çocukları sopayla döven servisçi yakalandı | Video 28.03.2023 | 08:43
Sultangazi’de kamyon ticari taksinin üstüne devrildi: 3 yaralı | Video 02:02
Sultangazi’de kamyon ticari taksinin üstüne devrildi: 3 yaralı | Video 28.03.2023 | 08:43
Tırın çarptığı bisikletli çocuk yaralandı | Video 01:07
Tırın çarptığı bisikletli çocuk yaralandı | Video 27.03.2023 | 23:42
Kırmızı ışıkta geçtin kavgası: 1’i ağır üç yaralı | Video 02:24
Kırmızı ışıkta geçtin kavgası: 1’i ağır üç yaralı | Video 27.03.2023 | 23:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan açılışını yapmıştı, esnaflar yeni iş yerlerinde ticari hayatına başladı | Video 03:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan açılışını yapmıştı, esnaflar yeni iş yerlerinde ticari hayatına başladı | Video 27.03.2023 | 18:12

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA