Su borusu asfaltı böyle patlattı, 7 katlı bina şelaleye döndü | Video
Trabzon'un Ortahisar ilçesindeki Yenimahalle'de ana su hattı patladı. Patlama sonucu yollar göle dönerken, basınç ile metrelerce yükseğe fışkıran su bir binada ağır hasara neden oldu. 7 katlı bina tahliye edilirken, bina çökme riskine karşı polis ekiplerince güvenlik şeridine alındı.
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