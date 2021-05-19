"Şu güzelliğe bak, ben seni yerim" dediği ayı dönüp poz verdi | Video
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Kastamonu'da otomobiliyle seyir halinde ilerleyen bir vatandaş, ormanda gördüğü boz ayıya, "Şu güzelliğe bak, ben seni yerim” diye seslenerek sözleri ile sevdi. Önce korkup kaçan boz ayı, vatandaşın sözleri sonrasında ormanın içerisinden kendisini telefonla görüntüleyen şahsa poz verdi.
Kastamonu'da kış uykusundan uyandıktan sonra yiyecek bulmak için yerleşim yerlerine kadar inen yavru ayılar, cep telefonu kameralarına takıldı. Kastamonu-İnebolu karayolu Küre ilçesi istikametine seyir halindeki otomobilde ilerleyen Hüseyin Koca, yeşillenen ormanları çekmek için cep telefonunu araçtan çıkartarak kayıta başladı. Bu sırada cep telefonunun kamerasına yol kenarında bulunan yavru boz ayı takıldı. Korkan boz ayı, ardından ormanın içerisine kaçarak kendisini cep telefonu ile çeken Hüseyin Koca'yı izlemeye başladı. Hüseyin Koca'nın seslenmelerine karşı kulak kabartarak gizlendiği yerden çıkan yavru ayının kaçmamaları dikkat çekti. Yavru boz ayı ile bir süre sohbet eden Hüseyin Koca, "Oğlum, gel gel, yavrum gel, gel gel. Şu güzelliğe bak şu güzelliği. Ben seni yerim. Seni yerim. Oğlum gel yanıma" diyerek sözleri ile uzaktan sevdi.
Kulak kabartarak kameraya karşı poz veren yavru boz ayı, bir süre sonra gözden kayboldu.