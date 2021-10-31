Su kanalına girerek menfeze çarpan otomobilin sürücüsü kurtarılmayı böyle bekledi | Video
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İstanbul'dan Samsun'a giderken yoldan çıkarak su kanalına girip kanal içinde 85 metre ilerledikten sonra menfeze çarpan otomobilin sürücüsü kazada aracın içinde sıkışarak ağır yaralandı. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkartılan sürücü hastanede tedavi altına alındı.
Kaza, Samsun'un Kavak ilçesi Mahmutbeyli mevkisi Samsun Ankara karayolu 23. kilometresinde sabah saat 07.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul Eminönü PTT Başmüdürlüğü'nde bilgisayar teknikeri olarak görev yapan Huzeyfe Cengizli (31) Samsun'a misafirliğe giden eşini almak için İstanbul'dan Samsun'a yola çıktı. 1 çocuk babası Huzeyfe Çengizli idaresindeki 34 VF 4302 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yolun sağındaki su kanalına girip kanal içinde 85 metre ilerledikten sonra menfeze çarptı. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Huzeyfe Cengizli aracın içinde sıkıştı. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkartılan yaralı sürücü 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilen Huzeyfe Cengizli yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.