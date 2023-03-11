Su pompasına sakladığı uyuşturucuyla yakalandı | Video 11.03.2023 | 11:31 İstanbul’da bir uyuşturucu satıcısı; su pompasının içerisine “Zula” yapılarak saklanmış 610 gram uyuşturucu maddeyle suçüstü yakalandı ve tutuklandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

İstanbul Polisi; Bayrampaşa İlçesi'nde bulunan 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda şüphe üzerine bir ticari taksiyi durdurdu. Taksi içerisindeki yolcunun elindeki siyah karton poşet içerisindeki su pompasının içerisine "Zula" yapılarak saklanmış halde iki parça halinde 610 gram ağırlığında Metamfetamin maddesi bulundu. U.K. gözaltına alındı ve "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmalatı ve Ticareti Yapmak" suçundan adliyeye sevk edildikten sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi.