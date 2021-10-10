Su sayaçlarını çalan hırsız kamerada

Batman'da gündüz vakti bir mahallede bulunan apartmanın su sayaçlarını çalan hırsız, güvenlik kamarasına takıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, Gap Mahallesi'nde meydana geldi. Hırsız, gündüz vakti bir apartmana girip su sayaçlarını çaldı. Olay saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Apartman sakinlerinin olayı fark etmesinin ardından polis ekiplerine haber vermesi ile olay yerinde çalışma yapan ekipler hırsızın yakalanması için inceleme başlattı.