Video Yaşam Su sıkıntısını böyle protesto ettiler: Yalakta duş aldı | Video
Su sıkıntısını böyle protesto ettiler: Yalakta duş aldı | Video

Su sıkıntısını böyle protesto ettiler: Yalakta duş aldı | Video

08.08.2023 | 14:30

Tekirdağ Saray Küçükyoncalı Mahallesi sakinleri, son dönemlerde mahallelerinde yaşanan su sıkıntısına dikkat çekmek ve tepki göstermek için bir araya geldi. Mahalle sakinlerinden Metin Emre Yeniay ise su sorununa, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi’nin mahalleye yaptığı ve hayvanların su içtiği yalaktaki suyla duş alarak tepki gösterdi.

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Tekirdağ Saray Küçükyoncalı Mahallesi sakinleri son dönemlerde mahallelerinde yaşanan su sıkıntısına dikkat çekmek ve tepki göstermek için bir araya geldi. Kendi imkanlarıyla su ihtiyaçlarını karşılamaya çalışan vatandaşlar, yıllardır aynı sorunu yaşadıklarını ve kalıcı çözüm istediklerini ifade etti. Mahalle sakinlerinden Metin Emre Yeniay ise su sorununa, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin mahalleye yaptığı ve hayvanların su içtiği yalaktaki suyla duş alarak tepki gösterdi. Saray Küçükyoncalı Mahallesi'nde 900 hane yaz ayında su sıkıntısı yaşıyor. Su kaynaklarının yetersizliği ve yaz aylarındaki aşırı su tüketiminin şebeke basıncını düşürmesi nedeniyle mahalleye düzenli su verilemiyor.

YÖNETİCİLERİ MİSAFİRLİĞE DAVET ETTİ
Mahalleli, son dönemlerde mahallelerinde yaşanan su kesintilerine tepki çekmek amacıyla bir araya gelerek yetkililere seslerini duyurmak için basın açıklaması yaptı. Mahalleli adına konuşan Metin Emre Yeniay, "Mahallemizde yaşanan su sıkıntısına dikkat çekmek ve tepkimizi dile getirmek için buraya geldik. Bu sorun geçmiş senelerde de yaşanmış ancak bu sene global sıcaklıkların da etkisi ile artık dayanılmaz bir noktaya ulaştı. Öngörü yeteneğinden yoksun yöneticiler ve mevcut su kuyularının yetersizliğini görmezden gelip gerekli çalışmaları sağlamayan bürokratlarımızı özellikle bu günlerde evimde bir hafta misafir etmeye hazırım. Hayvancılık ve çiftçilik yapılmayan evimde bile bir hafta nasıl geçiyor görmelerini isterim. Tarlasından balya çekip evinde banyo yapamayan çiftçimizin, hayvanlarını taşıdığı sular ile susuz bırakmamaya çalışan hayvancılarımızın, sabahın beşinde çeşme başında bekleyip, evindeki çamaşırı bulaşığı yıkamaya çalışan ev kadınlarımızın halini ise ancak onlarla birlikte bu eziyeti çekerek anlayabilirsiniz" dedi.

"EVİMDE ALAMADIĞIM DUŞU ALMAK İÇİN GELDİM"
Yeniay, "TESKİ yetkililerinden aldığım bilgi istikametinde yaklaşık 1 hafta içinde yeni yapılan 400 tonluk tankın testlerinin bitip devreye alınacağını ve sorunun çözüleceği bilgisini aldım. Gelecek senelerde aynı problemi yaşamamak için buldukları çözümlerin uzun vadeli olduğuna inanmak istiyorum. Bu arada tankerler ile su taşıyan ve sahada çalışan emekçi çalışanlara da teşekkür ediyorum. Biz kendi içme suyunu kendi çabaları ile getirmiş bir köyüz. Zamanında kazmasını, küreğini, traktörünü, kepçesini alarak el birliği ile köye içme suyunu getirip çeşmeler kurdurmuş, içme suyu problemini çözmüş bir köyüz. Dünyada da artan susuzluk problemi yüzünden artık bize de yeni görevler düşüyor. Bahçelerde yapılan salma-vahşi sulama yerine suyun daha efektif kullanıldığı damlama sulama yöntemine geçmemiz hepimiz için elzem. Unutmayın ki sizin evinizde ip gibi akan su bir üst evde hiç akmıyor. Ben buraya evimde alamadığım duşu almak için geldim" diye konuştu.

"AFRİKA'DA YAŞAYANLARI GEÇTİK"
Basın açıklamasının ardından mahalleli Küçükyoncalı Mahalle Muhtarı İrfan Gündüz ile bir araya gelerek seslerini duyurmaya çalıştı. Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak ve Saray Belediye Başkanı Özgen Erkiş'e tepkilerini dile getiren mahalleli, "Yıllardır mahallemizde su sıkıntısı yaşıyoruz. Sabahın köründe kalkıp çamaşır yıkamaya çalışıyoruz. Birilerine tepkimizi göstermek zorundayız. Yıllardır bu mahallede su sorunu var ve niçin depo çalışması daha önce başlamadı? Biz Afrika'da yaşayanları geçtik. Büyükşehir ve İlçe Belediyesi bizim sorunlarımızla ilgilenmiyor. Artık kalıcı çözümlerin olması gerekiyor" dedi.

YALAKTAKİ SUYLA DUŞ ALDI
Mahalleli Metin Emre Yeniay de evinde su olmadığı için Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından mahalleye yaptırılan ve hayvanların su ihtiyacını karşıladığı yalaktan su alarak duş aldı. Evinde su olmadığı için banyo yapamadığını ifade eden Yeniay, kokmamak ve su soruna dikkat çekmek için yalakta duş aldığını kaydetti.

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