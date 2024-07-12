Video Yaşam Su tankeri ağaçlar yerine suladığı otomobili pert etti: O anlar kamerada | Video
Su tankeri ağaçlar yerine suladığı otomobili pert etti: O anlar kamerada | Video

Su tankeri ağaçlar yerine suladığı otomobili pert etti: O anlar kamerada | Video

12.07.2024 | 12:55

Amasya'nın Merzifon ilçesinde belediyeye ait su tankerinden püskürtülen su, bir otomobili pert etti. Ağaçlar yerine otomobilin sulandığı o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Kullanılamaz hale gelen otomobilin sahibi yaklaşık bir yıldır hukuk mücadelesi veriyor.

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15 Eylül 2023 tarihinde yaşanan olayda gece otomobilini evinin önüne park eden Alper Arslan, sabah aracını sular içinde görünce neye uğradığını şaşırdı. Binanın güvenlik kamerası görüntülerinde bir görevlinin su tankerinden püskürttüğü suların bu duruma yol açtığını gören Arslan, o anları Merzifon Belediye Başkanı Alp Kargı'ya da izlettiğini söyledi. Hukuk mücadelesi başlatan Arslan, "Masraflarımın karşılanacağına dair kendisinden söz aldım. Araya yerel seçimler girdi. Ancak belediyenin avukatları hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmediler" dedi.

6 Şubat depremlerinin ardından aynı aracıyla bölgeye gönüllü olarak gidip çalışmalarda bulunduğunu hatırlatan 32 yaşındaki Arslan, "Arabama yaklaşık 120 bin TL para harcadım. Maddi zarar bir şekilde karşılanır. Ama o aracın benim için manevi bir değeri vardı. Böyle basit bir sebepten dolayı yok olması, anım var, bunların yitirilmesi beni çok derinden etkiledi. Elimizden de bir şey gelmedi. Arabayı yaptıramayınca, tamir olmayınca da ocak ayında düşük bir miktara elden çıkarmak zorunda kaldım" diye konuştu.

Benzer bir durumun başkalarının başına gelmemesi için tavsiyelerde bulunan mağdur adam, "Cadde üzerinde arabanızın kapısını, camını mümkün mertebe açık unutmayın. Açık unuttuğunuz zaman benim gibi sonuçları ağır olabiliyor. Mümkün mertebede ağaç diplerine arabanızı koymayın" ifadelerini kullandı.

"MAHKEME KARARINA SAYGILI OLACAĞIZ"
Merzifon Belediye Başkanı Alp Kargı, "Aracın sunroofu açık haldeymiş. Olaydan dolayı biz de üzgünüz. Konuyla ilgili hukuki süreç devam ediyor. Mahkeme kararına saygılı olacağız" açıklamasında bulundu.
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