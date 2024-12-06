Sübhaneke okuyan muhabbet kuşu görenleri hayrete düşürdü | Video 06.12.2024 | 10:44 Eskişehir’de besmele çeken ve Sübhaneke Duası okuyan muhabbet kuşu, görenleri hayrete düşürdü. VİDEO DEVAM EDİYOR

Eskişehir'de kaydedilen görüntüler, görenleri hayrete düşürdü. Bir muhabbet kuşu, Sübhaneke Duası'nı baştan sona okurken, besmele de çekti. Kelimeleri neredeyse tam haliyle telaffuz eden muhabbet kuşunun videosu, sosyal medyada binlerce beğeni aldı.