Suç makinesi 5 kilometre kovalamacanın ardından böyle yakalandı | Video

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Bursa’da devriye atan polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya başlayan şüpheli araç, yaklaşık 5 kilometrelik kovalamaca sonucu park halindeki kamyonete çarparak durdu, araçta bulunan 4 kişiden 3’ü yakalandı. Yakalanan şüphelilerden birinin 9 ayrı suçtan 10 yıl 4 ay kesinleşmiş cezası olduğu tespit edilirken, 220 gram sentetik uyuşturucu da ele geçirildi. Yaya olarak kaçan diğer şüpheli için bölgede arama çalışması başlatıldı.
Araç sürücüsü F.E.'nin ise yakalanması için çalışma başlatan polis ekipleri, şüpheliler üzerinde yaptığı aramada 220 gram sentetik uyuşturucu ele geçirirken, Yavuz A.'nın 9 ayrı suçtan 10 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğunu tespit etti.
4 şüpheliden 3'ü gözaltına alınırken F.E.'nin yakalanması için bölgede tahkikat başlatıldı.