Video Yaşam Suç makinesi 5 kilometre kovalamacanın ardından böyle yakalandı | Video
Suç makinesi 5 kilometre kovalamacanın ardından böyle yakalandı | Video

Suç makinesi 5 kilometre kovalamacanın ardından böyle yakalandı | Video

31.10.2022 | 08:53

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Bursa’da devriye atan polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya başlayan şüpheli araç, yaklaşık 5 kilometrelik kovalamaca sonucu park halindeki kamyonete çarparak durdu, araçta bulunan 4 kişiden 3’ü yakalandı. Yakalanan şüphelilerden birinin 9 ayrı suçtan 10 yıl 4 ay kesinleşmiş cezası olduğu tespit edilirken, 220 gram sentetik uyuşturucu da ele geçirildi. Yaya olarak kaçan diğer şüpheli için bölgede arama çalışması başlatıldı.

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Merkez Yıldırım'a bağlı Yunusemre Mahallesi, Dikencik Caddesi üzerinde devriye atan polis ekipleri durumu şüpheli olan otomobile "dur" ihtarında bulundu. Otomobil içerisinde bulunan Yavuz A., Gökhan T., Aydın K. ve araç sürücü F.E. "dur" ihtarına uymayarak olay yerinden kaçmaya başladı. Polis ekiplerinin havaya ateş açmasına rağmen durmayan şüpheliler, yaklaşık 5 kilometrelik kovalamacanın ardından Esenler Kavşağı'ndan ara sokaklara girmek isterken park halindeki kamyonete çarparak durabildi. Ardından yaya olarak kaçmaya çalışan şüphelilerden Yavuz A. olay yerinde yakalanırken Gökhan T. ve Aydın K. sokak arasındaki bahçede saklanırken bulundu.

Araç sürücüsü F.E.'nin ise yakalanması için çalışma başlatan polis ekipleri, şüpheliler üzerinde yaptığı aramada 220 gram sentetik uyuşturucu ele geçirirken, Yavuz A.'nın 9 ayrı suçtan 10 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğunu tespit etti.

4 şüpheliden 3'ü gözaltına alınırken F.E.'nin yakalanması için bölgede tahkikat başlatıldı.

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