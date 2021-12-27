Video Yaşam Suç makinesi hırsızlar, bu sefer yakayı ele verdi | Video
Suç makinesi hırsızlar, bu sefer yakayı ele verdi | Video

Suç makinesi hırsızlar, bu sefer yakayı ele verdi | Video

27.12.2021 | 13:25

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Büyükçekmece’de bir evin bahçesine giren iki şahıs, çaldıkları ile pes dedirtti. Bahçede bulunan gönye makinasını büyük bir rahatlık çalan hırsızlar, arkasına dahi bakmadan olay yerinden ayrıldı. Rahatlığı ile dikkat çeken hırsızların o anlar ise anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay, 12 Aralık günü Büyükçekmece Kamiloba Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, İ.Ç. isimli vatandaşın evine giren iki şahıs, pes dedirten bir hırsızlığa imza attı. Bahçe kısmında bulunan bir gönye makinesini çalan şahıslar, arkasına dahi bakmadan kayıplara karıştı. Ev sahibi, durumu fark etmesi üzerine polis ekiplerine haber verdi. Bahçede çalışmalarda bulunan polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek hırsızlık yapan şahısların daha önce de birçok suç kaydı bulunan M.Ç. ve B.Ç. olduğu tespit etti. İkamet adreslerinde yapılan aramada polis ekipleri, iki şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şahıslar, adli işlemlerin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yaşanan o hırsızlık anları ise bahçede bulunan bir güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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