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Suç makinesi hırsızlara

Suç makinesi hırsızlara "Yıldırım" operasyonu | Video

11.05.2022 | 16:36

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Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü’nün başarılı çalışması neticesinde 5 yılda evde gerçekleşen 10 bin 821 hırsızlık olayı 751’e düşerek yüzde 95 azaldı. Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği başarısına bir yenisini daha ekledi ve evden hızlık olayını gerçekleştiren azılı 4 hırsızı 6 saat gibi kısa sürede “Yıldırım” operasyonu düzenleyerek yakaladı. Gözaltına alınan hırsızların suç makinası olduğu anlaşılırken çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü birimleri evde hırsızlık olaylarının bitirilmesi noktasında gece gündüz çalışma gerçekleştirdi. Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği, evden hırsızlık olayı gerçekleştiren şebekelere üst üste operasyon düzenleyerek darbe indirdi. Bununla da yetinmeyen ekipler, evden hırsızlık gerçekleştiren hırsızların peşine düşerek tek tek yakaladı ve adalete teslim etti. En ufak hırsızlık olayında asayiş ekiplerini ensesinde hisseden hırsızlar, yakalanma korkusuyla hırsızlık olayı gerçekleştirmemeye başladı. Yürütülen başarılı çalışmalar ve operasyonlar neticesinde, evden hırsızlık olayları vatandaşlarımızın kabusu olmaktan çıkarıldı. Son 5 yılda evde gerçekleşen 10 bin 821 hırsızlık olayı 751'e düşerek yüzde 95 azaldı.

POLİSTEN "YILDIRIM" OPERASYONU

Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği, başarısına bir yenisini daha ekledi. Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde azılı 4 hırsız, girdikleri evden ziynet eşyası yanında lük otomobili çaldı. İhbarı alan Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, mağdur polis merkezine müracaat etmeden çalınan ziynet eşyası, lüks otomobil ve 2 hırsızı Altındağ'da kıskıvrak yakaladı. Olayın peşini bırakmayan ekipler, 2 kişinin daha olduğunu ve ziynet eşyalarının bir kısmı onlarda olduğu ve başka araç ile kaçtıklarını tespit etti. Zanlılar, çaldıkları eşyalarla birlikte Keçiören'de akrabalarına ait apartmanın kömürlüğünde yakalandı. Mağdurun çalınan otomobili ve ziynet eşyaları 6 saat içerisinde bulunarak sahibine teslim edildi.

SUÇ MAKİNASI ÇIKTILAR
Çoğunluğu evden hırsızlık olmak üzere toplam 80 suç kaydı bulunan A.D. ,B.K., K.P. ve K.G. adlı zanlıların girdikleri evlerden tıraş makinesi, mont, kemer, ayakkabı, para ve altın çaldıkları anlaşıldı. 4 şüpheli çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

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