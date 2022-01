Suç makinesi uyuşturucu tacirlerine operasyon | Video

Antalya’nın Manavgat ilçesinde 17 ve 5 adet suç kayıtları bulunan 2 uyuşturucu satıcısının ikametlerine operasyon düzenlendi. Operasyonda, şüphelilerden biri gözaltına alınırken diğer şüpheli yakalanamadı. Yakalanamayan şüphelinin arama çalışmaları devam ediyor. Öte yandan, operasyona katılan narkotik köpeği karbon, klozete dökülmüş uyuşturucu maddeyi 3 saniye içerisinde buldu. Karbon'un uyuşturucu maddeyi bulma anı ise saniye saniye görüntülendi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü , Manavgat KOM Timi , JASAT, Side Jandarma Karakol Komutanlığı, Trafik Timi ve OYİT ekipleri tarafından uyuşturucu madde ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalar neticesinde Antalya'nın Manavgat ilçesinde 17 adet suç kaydı bulunan D.K. ve 5 adet suç kaydı bulunan B.E. isimli şahısların uyuşturucu madde sattığı bilgisi alındı. Bunun üzerine şahısların ikametlerinde Narkotik Köpeği Karbon 'un da görev yaptığı aramada, satışa hazır 2 paket halinde 18 gram Metamfetamin ,2 adet 500 gramlık kilitli poşet, 1 adet hassas terazi, poşet içerisinde 5 gram metamfetamin,1 adet uyuşturucu madde alış veriş not kağıdı ele geçirildi. Olay ile ilgili şüpheli B.E. gözaltına alınırken, D.K. isimli şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ediyor.