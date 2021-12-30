Video Yaşam Suç örgütleri ve çetelere satıyorlardı! 80 silahla yakalandılar | Video
Suç örgütleri ve çetelere satıyorlardı! 80 silahla yakalandılar | Video

Suç örgütleri ve çetelere satıyorlardı! 80 silahla yakalandılar | Video

30.12.2021 | 11:08

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İstanbul’da yasa dışı bir şekilde imal ettikleri ruhsatsız silahları suç örgütlerine ve çetelere satan bir çete çökertildi. 80 ruhsatsız silah ve yasa dışı silah imalatında kullanılan çok sayıda silah parçası ele geçirildi.

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İstanbul Emniyeti'ne bağlı Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; yasa dışı bir şekilde imal ettikleri ruhsatsız silahları suç örgütlerine ve çetelere satarak piyasaya süren bir çeteye operasyon düzenledi. Bayrampaşa ve Ümraniye'de ruhsatsız silahların sevkiyatının yapıldığı iki farklı araca operasyon yapıldı. Z.A., E.D. ve S.D. isimli üç kişi yakalanarak gözaltına alındı. Araçlarda ve bir adreste yapılan aramalarda 2'si kuru sıkı 80 ruhsatsız tabanca, 93 şarjör, 15 mermi, 3 tabanca sürgüsü, 2 tabanca gövdesi, yasa dışı silah imalatında kullanılan 3 makine ve yasa dışı silah imalatında kullanılan çok sayıda tabanca parçası ele geçirildi. Operasyonda ayrıca yasa dışı silah ticaretinden elde edilen 88 bin 610 lira, bin 200 dolar ve bin 100 euro da bulundu. Şüphelilerden 2'si tutuklandı. Diğer şüpheli ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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