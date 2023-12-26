Suç örgütlerinden ele geçirilen araçlar emniyete verildi | Video
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzün organize suç örgütlerine karşı gerçekleştirdiği başarılı operasyonlar sonucu 23 araç ele geçirilmişti. Mahkeme kararınca da bu araçlar emniyetimize verildi" dedi.
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