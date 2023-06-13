Video Yaşam Suç örgütlerine yönelik 47 ilde 490 şahsa yönelik Paravan operasyonu: 237 gözaltı | Video
Suç örgütlerine yönelik 47 ilde 490 şahsa yönelik Paravan operasyonu: 237 gözaltı | Video

Suç örgütlerine yönelik 47 ilde 490 şahsa yönelik Paravan operasyonu: 237 gözaltı | Video

13.06.2023 | 10:50

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından suç örgütlerine yönelik 47 ilde 490 şüpheliye yönelik Paravan Operasyonu düzenlendi.

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Yüzlerce vatandaşı mağdur eden ve devleti milyonlarca lira zarara uğratan Mali Suç Örgütlerine yönelik İl Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatları ve Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığı koordinesinde yaklaşık 6 ay planlı bir çalışma yürütüldü.

Yürütülen planlı çalışmalar neticesinde; nitelikli dolandırıcılık, Resmi ve Özel Belgede Sahtecilik, Parada Sahtecilik, İhaleye Fesat Karıştırma, Vergi Usul Kanununa Muhalefet, Sınav Usulsüzlükleri (6114 SKM), Tefecilik (Klasik ve Pos Tefeciliği) Suçlarını işledikleri tespit edilen 490 hedef şahsa yönelik, Mali Suçlar kapsamında 47 ilde bugün sabah saatlerinde Paravan operasyonu düzenlendi.

Operasyon kapsamında 237 şahıs yakalanarak gözaltına alınırken, şüphelilerin ikamet ve işyerlerinde yapılan aramalarda; 3 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet şarjör, 102 adet fişek, 9 adet farklı şahıslar adına düzenlenmiş engelli sağlık raporu, çok sayıda sahte olduğu değerlendirilen altın ve ziynet eşyası, ayrıca çeşitli dokümanlar ele geçirildi.

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