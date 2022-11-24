Video Yaşam Suç örgütü üyelerine operasyonda kalaşnikof tüfekler ele geçirildi | Video
Suç örgütü üyelerine operasyonda kalaşnikof tüfekler ele geçirildi | Video

Suç örgütü üyelerine operasyonda kalaşnikof tüfekler ele geçirildi | Video

24.11.2022 | 09:44

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İSTANBUL'da suç örgütüne yapılan operasyonda 2 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerinde yapılan aramalarda 2 kalaşnikof tüfek, 4 ruhsatsız tabanca ve 15 gram uyuşturucu ele geçirildi.

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İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kamuoyunda Barış Boyun grubu olarak bilinen organize suç örgütünün üyelerinin yakalanması için çalışma başlattı. Çete üyelerini takibe alan polis, örgütün tetikçiliğini yaptıkları belirtilen ve 'Daltonlar' denilen şüphelilerden F.Ç., geçen cumartesi günü aracıyla Beşiktaş'ta E-5 Kuzey köprü çıkışına doğru seyir halindeyken yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin üzerinden 1 kalaşnikof, 1 tane de ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Yine aynı ekinin üyelerinden A.A.'yı ise Bayrampaşa'da kaldığı evde yakalandı. Ekipler A.A.'yı gözaltına alırken evde 1 kalaşnikof, 3 adet ruhsatsız tabanca, 15 gram uyuşturucu madde ve çok sayıda fişek ele geçirildi. Şüphelinin evindeki aramalar polis kamerasına yansıdı. Görüntülerde A.A.?nın 2 adet ruhsatsız tabancayla çok sayıda mermiyi koltuğun koluna sakladığı görüldü. Şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.

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