Suç örgütü üyesi fuhuş için anlaştığı kadını gasp etti | Video

Adana'da suç örgütüne yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 29 zanlıdan 8’i tutuklandı. Zanlılardan birinin fuhuş amaçlı çağırdığı kadını gasp ettiği öğrenildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Seyhan ilçesi Narlıca Mahallesi'nde 'nitelikli yağma', 'kasten yaralama', 'uyuşturucu madde ticareti', 'ilah ve mühimmat ticareti' suçlarına karıştığı belirlenen silahlı suç örgütünü tespit etti. KOM ekipleri, 90'lı yılların sonlarında atari salonu işlettikleri için kendilerini 'Atariciler çetesi' olarak adlandırılan örgüte yönelik teknik ve fiziki takip yaptı. Savcılığın yakalama kararı çıkarmasının ardından harekete geçen polis, 25 Ekim'de şafak vakti belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Demir kapıları koçbaşlarıyla açılan evlerde arama yapan polis, 29 şüpheliyi gözaltına aldı.

Örgütün, mahalledeki esnafı silahla tehdit edip haraca bağladıkları, para vermeyi reddedenleri de dövüp, iş yerlerini kurşunladıkları ortaya çıktı. Ayrıca şüphelilerin, mahallede uyuşturucu madde satışı yaptıkları, çalıntı araçları alıp, parçaladıktan sonra sattıkları belirlendi. Mahalledeki oto tamircisi A.K.'nin, 15 Kasım 2021'de müşterisinin aracını denemek için sokakta ilerlediği sırada; yanlışlıkla örgüt üyesi bir kişinin koluna çarptığı, bunun üzerine de dayak yediği öğrenildi. Ayrıca şüphelilerin, söz konusu aracını duvara çarparak zarar verdikleri kaydedildi. Öte yandan örgüt üyesi bir kişinin, 21 Aralık 2021'de fuhuş için anlaşıp, evine gittiği S.B.'nin altınlarını gasp ettiği belirtildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 8'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken, 8'i adli kontrol şartı, 13'ü ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.