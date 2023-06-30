Suç örgütü üyesi TIR'ın gizli bölmesinde yakalandı | Video
İSTANBUL'da Barış Boyun'un yönettiği organize suç örgütü üyesi olduğu tespit edilen O.H., yurt dışına kaçmaya çalışırken TIR'ın Artvin'de yakalandı. O.H.'nin Artvin üzerinden Gürcistan'a kaçacağı öğrenildi.
Bunun üzerine Artvin İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine bilgi verildi. Artvin polisi, TIR'ı yolda durdurdu. TIR'da arama yapan ekipler, şüpheli O.H.'yi gizli bir bölmede yakaladı. Gözaltına alınan O.H., İstanbul ekiplerine teslim edildi. Burada işlemleri tamamlanan O.H., adliyeye sevk edildi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:15
Suç örgütü üyesi TIR'ın gizli bölmesinde yakalandı | Video 30.06.2023 | 14:21
01:20
01:44
Evin bahçesine giren yılan paniğe neden oldu | Video 30.06.2023 | 14:08
01:07
00:39
Adıyaman'da saman yüklü kamyon alevlere teslim oldu | Video 30.06.2023 | 13:48
01:23
02:17
01:00
03:12
Başına kutu geçirerek bisiklet çaldı | Video 30.06.2023 | 12:01
02:10
Hacıların yurda dönüşü başladı | Video 30.06.2023 | 12:42
01:24
00:21
Nesli tehlike altında olan su samuru böyle görüntülendi | Video 30.06.2023 | 12:42
01:05
Zabıtaların yakaladığı dilenci yürüteçle geldi, yürüyerek çıktı | Video 30.06.2023 | 13:03
00:15
TEM'de 7 aracın karıştığı zincirleme kaza kamerada | Video 30.06.2023 | 12:42
00:15
7 aracın karıştığı zincirleme kaza kamerada | Video 30.06.2023 | 12:16
01:14
Boşanma aşamasındaki eşi başından vurdu, 7 gün sonra hastanede öldü | Video 30.06.2023 | 12:02
02:50
01:43
Sultangazi'de iki grup arasında yumruklu kavga kamerada | Video 30.06.2023 | 11:17
01:48
02:03
Otomobil tırın altına girdi: 2 ölü, 3 yaralı | Video 30.06.2023 | 10:43