Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:45
Film gibi seyahat: Rus turistler 'Madrid' yerine 'Mardin'e indi | Video 09.11.2022 | 15:54
01:45
Arnavutköy’de sakar hırsızlar kamerada | Video 09.11.2022 | 15:54
08:12
Bursa'da büyük acı: 9 tabut yan yana | Video 09.11.2022 | 15:54
03:01
Dolandırıcıların kooperatif oyunu! 200 milyon liralık vurgun | Video 09.11.2022 | 15:43
01:25
Suç örgütüne operasyon 15 kişi tutuklandı | Video 09.11.2022 | 15:27
00:39
05:13
Bursa'da yangın faciası! 8'i çocuk 9 can kaybı | Video 09.11.2022 | 10:15
01:32
Kayseri'de ev sahibi-kiracı kavgasında ortalık karıştı | Video 09.11.2022 | 09:04
06:08
00:25
Maltepe'de trafikte makas atan sürücüye para cezası | Video 09.11.2022 | 08:49
00:37
40:39
08:08
Tayland'daki Loy Krathong Festivali renkli görüntülere sahne oldu | Video 08.11.2022 | 22:15
01:52
05:07
Motosikletten ölümüne atlayış! Freni boşalan kamyonet 5 aracı pert etti 08.11.2022 | 16:10
00:27
Lüks araçla yapılan fıstık hırsızlığı kamerada | Video 08.11.2022 | 15:43
00:46
Gaziantep'te kaçak sigara kağıdı operasyonu: 1 gözaltı | Video 08.11.2022 | 15:40
01:46
Kan donduran olay! Yeni doğan bebek 5'inci kattan aşağıya atıldı | Video 08.11.2022 | 15:14
00:56
Gaziantep'te sürücünün yaralandığı kaza kamerada | Video 08.11.2022 | 14:30
01:00
Bakırköy'de 'suç makineleri' yakalandı | Video 08.11.2022 | 14:22
İstanbul Ümraniye’de geçtiğimiz aylarda uğradığı silahlı saldırı sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Cenk Çelik cinayeti ile ilgili gözaltına alınan 1 kişi tutuklanmıştı. Konuyla ilgili çalışmalarına devam eden İstanbul Organize Şube Müdürlüğü ekipleri olayla bağlantılı olarak Adana’da bir suç örgütüne operasyon yaptı. 20 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 20 şüpheliden 15’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.