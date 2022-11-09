Suç örgütüne operasyon 15 kişi tutuklandı | Video

İstanbul Ümraniye’de geçtiğimiz aylarda uğradığı silahlı saldırı sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Cenk Çelik cinayeti ile ilgili gözaltına alınan 1 kişi tutuklanmıştı. Konuyla ilgili çalışmalarına devam eden İstanbul Organize Şube Müdürlüğü ekipleri olayla bağlantılı olarak Adana’da bir suç örgütüne operasyon yaptı. 20 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 20 şüpheliden 15’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.