Suç örgütüne yönelik operasyon firarileri saklandıkları bağ evinde yakalandı | Video
Haziran ayında "Sevenler" suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyon sırasında firar eden 2 şüpheli, polis ekiplerince bir bağ evine düzenlenen baskında yakalandı.
Söz konusu örgüte yönelik haziran ayında Edirne merkezli 6 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda, örgüt elebaşı N.S.'nin de aralarında bulunduğu 11 şüpheli ve yakalanmıştı. Ayrıca haziran ayında yapılan operasyonda şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda, 5 tabanca, çok sayıda fişek, 2 av tüfeği, çelik yelek, 2 zulalı binek araç ile çok sayıda Türk, Bulgar ve Suriye pasaportu ile Türk ve yabancı plakalar ele geçirilmişti. Bunlardan 7'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. O dönemde firar eden 2 şüpheli de bu sabah yapılan operasyonla yakalanarak adliyeye sevk edildi.
