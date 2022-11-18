Sudan’dan İstanbul’a ilerleyen gemi Balıkçı Adası açıklarında karaya oturdu | Video

Sudan'dan İstanbul'a seyir halinde olan 186 metre boyundaki dökme yük gemisi Balıkçı Adası açıklarında karaya oturdu. Gemi bulunduğu yerden kurtarılarak İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi koordinasyonunda Kartal demir sahasına demirletildi.

Sudan'dan İstanbul'a seyir halinde olan 186 metre boyundaki, boş vaziyette olan dökme yük gemisi, bugün saat 02.35 sıralarında Balıkçı Adası açıklarında karaya oturdu. Karaya oturan Charles isimli gemi için Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı Kurtarma-7 ve Nazım Tur römorkörü, KIYEM-3 botu, kılavuz kaptanlar ve balıkadam ekibi olay yerine sevk edildi.

Gemi olduğu yerden kurtarılarak İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi koordinasyonunda Kartal demir sahasına demirletildi.