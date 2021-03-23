Sulama borusundan uzun namlulu silahlar çıktı | Video
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Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde bir arazideki sulama borusunda 4 adet uzun namlulu silah ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Akçakale ilçesindeki bir arazide arama tarama faaliyeti gerçekleştirdi. Yapılan aramada arazi sulamasında kullanılan borunun içerisine gizlenmiş 4 adet uzun namlulu silah ele geçirildi. M.A. isimli şahıs gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.