Video Yaşam Sulama havuzuna düşen domuzlar böyle kurtarıldı | Video

Sulama havuzuna düşen domuzlar böyle kurtarıldı | Video

Sulama havuzuna düşen domuzlar böyle kurtarıldı | Video
19.09.2021 | 14:48

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Kocaeli’ndeki dehşetin detayları ortaya çıktı! İşkence yapıp, ellerini ayaklarını bağlayıp, çuvalın içinde denize atmışlar | Video 01:04
Kocaeli'ndeki dehşetin detayları ortaya çıktı! İşkence yapıp, ellerini ayaklarını bağlayıp, çuvalın içinde denize atmışlar | Video 19.09.2021 | 15:12
Sulama havuzuna düşen domuzlar böyle kurtarıldı | Video 01:08
Sulama havuzuna düşen domuzlar böyle kurtarıldı | Video 19.09.2021 | 14:48
Pendik’te düğün çıkışı ortalık savaş alanına döndü: 1’i ağır 6 yaralı | Video 03:46
Pendik’te düğün çıkışı ortalık savaş alanına döndü: 1’i ağır 6 yaralı | Video 19.09.2021 | 14:16
Mankenlik vaadiyle porno tuzağı! 1 günde 10 bin dolar vadetti | Video 05:58
Mankenlik vaadiyle porno tuzağı! 1 günde 10 bin dolar vadetti | Video 19.09.2021 | 13:58
Forklift kullanan çocuk sürücü kamerada | Video 00:57
Forklift kullanan çocuk sürücü kamerada | Video 19.09.2021 | 13:44
Ordu’da öğrencilere beş yıldızlı otel hizmeti | Video 01:39
Ordu'da öğrencilere beş yıldızlı otel hizmeti | Video 19.09.2021 | 13:10
Site bahçesine köpek girmesinden çıkan kavgada yeni görüntüler ortaya çıktı | Video 06:59
Site bahçesine köpek girmesinden çıkan kavgada yeni görüntüler ortaya çıktı | Video 19.09.2021 | 12:30
Sokak ortasında dehşet anları! Sigortasının yatırılmadığını iddia eden garson, ustabaşını bıçakla rehin aldı | Video 02:42
Sokak ortasında dehşet anları! Sigortasının yatırılmadığını iddia eden garson, ustabaşını bıçakla rehin aldı | Video 19.09.2021 | 12:31
Afyonkarahisar’da feci kaza: otomobilin dik taklalar atarak aşağı düştüğü anlar kamerada | Video 00:40
Afyonkarahisar'da feci kaza: otomobilin dik taklalar atarak aşağı düştüğü anlar kamerada | Video 19.09.2021 | 12:31
Matkap satmaya gelip telefon çaldılar | Video 03:16
Matkap satmaya gelip telefon çaldılar | Video 19.09.2021 | 11:37
Maltepe’de aşırı hız dehşeti kamerada: Otobüs bekleyen öğrenci yola savruldu | Video 02:38
Maltepe’de aşırı hız dehşeti kamerada: Otobüs bekleyen öğrenci yola savruldu | Video 19.09.2021 | 11:17
Adana’da 6 motosiklet çalan zanlı tutuklandı | Video 02:39
Adana'da 6 motosiklet çalan zanlı tutuklandı | Video 19.09.2021 | 11:00
İstanbul’da bıçaklı gasp dehşeti kamerada: Yumruk atıp yere düşürdüler, 10 bin dolar gasp ettiler | Video 02:38
İstanbul’da bıçaklı gasp dehşeti kamerada: Yumruk atıp yere düşürdüler, 10 bin dolar gasp ettiler | Video 19.09.2021 | 11:00
Kadıköy’de ev ve iş yerlerinden hırsızlık yapan cezaevi firarisi yakalandı | Video 02:12
Kadıköy'de ev ve iş yerlerinden hırsızlık yapan cezaevi firarisi yakalandı | Video 19.09.2021 | 11:00
Sultanbeyli’de refüje çarpan otomobil takla attı | Video 01:34
Sultanbeyli'de refüje çarpan otomobil takla attı | Video 19.09.2021 | 10:28
Bağcılar’da kuyumcuya sahte altın satmaya çalışan şüpheliler yakalandı | Video 00:20
Bağcılar'da kuyumcuya sahte altın satmaya çalışan şüpheliler yakalandı | Video 19.09.2021 | 10:28
Çılgın youtuber bu kez de Avrupa’dan Asya kıtasına metrobüsün üstünde geçti | Video 08:22
Çılgın youtuber bu kez de Avrupa'dan Asya kıtasına metrobüsün üstünde geçti | Video 19.09.2021 | 10:28
İstanbul’da geri manevra kazası kamerada: Hastaneden çıkan kadın hastanelik oldu | Video 02:04
İstanbul’da geri manevra kazası kamerada: Hastaneden çıkan kadın hastanelik oldu | Video 19.09.2021 | 10:28
Doğum sancısı tutan kadın bindiği takside doğum yaptı | Video 04:34
Doğum sancısı tutan kadın bindiği takside doğum yaptı | Video 19.09.2021 | 10:01
Avcılar’da metrobüs üst geçidinde seyyar satıcıların yumruk yumruğa kavgası kamerada | Video 00:21
Avcılar’da metrobüs üst geçidinde seyyar satıcıların yumruk yumruğa kavgası kamerada | Video 19.09.2021 | 09:45

Bursa'da sulama havuzuna düşen yavru domuzları belediye ekipleri tarafından kurtarıldı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Bursa'nın Gemlik ilçesi Narlı Mahallesi'nde bulunan zeytinlik alanda sulama havuzuna düşen domuz ihbarı alan Gemlik Belediyesi ekipleri harekete geçti. İçi boş olan sulama kanalında aç ve susuz kalan domuzları iğne ile uyuşturan ekipler, saldırganlaşan hayvanları çıkardı. Sağlık kontrolü yapılan domuzlar, doğaya salındı.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA