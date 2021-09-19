Sulama havuzuna düşen domuzlar böyle kurtarıldı | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:04
01:08
Sulama havuzuna düşen domuzlar böyle kurtarıldı | Video 19.09.2021 | 14:48
03:46
05:58
Mankenlik vaadiyle porno tuzağı! 1 günde 10 bin dolar vadetti | Video 19.09.2021 | 13:58
00:57
Forklift kullanan çocuk sürücü kamerada | Video 19.09.2021 | 13:44
01:39
Ordu'da öğrencilere beş yıldızlı otel hizmeti | Video 19.09.2021 | 13:10
06:59
02:42
00:40
03:16
Matkap satmaya gelip telefon çaldılar | Video 19.09.2021 | 11:37
02:38
02:39
Adana'da 6 motosiklet çalan zanlı tutuklandı | Video 19.09.2021 | 11:00
02:38
02:12
01:34
Sultanbeyli'de refüje çarpan otomobil takla attı | Video 19.09.2021 | 10:28
00:20
08:22
02:04
04:34
Doğum sancısı tutan kadın bindiği takside doğum yaptı | Video 19.09.2021 | 10:01
Bursa'da sulama havuzuna düşen yavru domuzları belediye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Bursa'nın Gemlik ilçesi Narlı Mahallesi'nde bulunan zeytinlik alanda sulama havuzuna düşen domuz ihbarı alan Gemlik Belediyesi ekipleri harekete geçti. İçi boş olan sulama kanalında aç ve susuz kalan domuzları iğne ile uyuşturan ekipler, saldırganlaşan hayvanları çıkardı. Sağlık kontrolü yapılan domuzlar, doğaya salındı.