Sulama havuzuna düşen domuzlar böyle kurtarıldı | Video

Bursa'da sulama havuzuna düşen yavru domuzları belediye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Bursa'nın Gemlik ilçesi Narlı Mahallesi'nde bulunan zeytinlik alanda sulama havuzuna düşen domuz ihbarı alan Gemlik Belediyesi ekipleri harekete geçti. İçi boş olan sulama kanalında aç ve susuz kalan domuzları iğne ile uyuşturan ekipler, saldırganlaşan hayvanları çıkardı. Sağlık kontrolü yapılan domuzlar, doğaya salındı.