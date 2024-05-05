Sulama kanalına düşen karacayı boğulmaktan kurtardı | Video
Amasya’nın Taşova ilçesinde sulama kanalına düşen karaca, Hüseyin Bayar tarafından boğulmaktan kurtarıldı. Ahırına götürdüğü sevimli misafirini besleyen duyarlı köylü, durumu bildirdiği Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi görevlileriyle birlikte doğaya saldı.
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