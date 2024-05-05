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Video Yaşam Sulama kanalına düşen karacayı boğulmaktan kurtardı | Video
Sulama kanalına düşen karacayı boğulmaktan kurtardı | Video

Sulama kanalına düşen karacayı boğulmaktan kurtardı | Video

05.05.2024 | 13:53

Amasya’nın Taşova ilçesinde sulama kanalına düşen karaca, Hüseyin Bayar tarafından boğulmaktan kurtarıldı. Ahırına götürdüğü sevimli misafirini besleyen duyarlı köylü, durumu bildirdiği Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi görevlileriyle birlikte doğaya saldı.

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Durucasu köyünde yaşayan Hüseyin Bayar (49), bahçesine giderken düştüğü sulama kanalında boğulma tehlikesi geçiren karacayı fark etti. Kanala girip karacayı kurtaran Bayar, durumu fahri av müfettişlerine bildirdi. Bitkin düşen karacayı hayvanlarının bulunduğu ahıra koyup bir süre besleyen duyarlı köylü, köye gelen fahri av müfettişleri ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Amasya Şubesi Müdürlüğü personeliyle birlikte doğaya saldı. Bayar'ın daha öncede benzer şekilde bir karacayı kurtarmıştı.
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