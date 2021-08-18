Video Yaşam Sulama kanalında ATV ile sört yaptı | Video

Sulama kanalında ATV ile sört yaptı | Video

Sulama kanalında ATV ile sört yaptı | Video
18.08.2021 | 17:40

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Denizli’ye gelen profesyonel wakeboard sporcusu, Gökpınar Baraj Gölü'ndeki su kanalında sörf yaptı. Sporcunun sosyal medyasında paylaştı görüntü binlerce kez beğeni aldı.

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