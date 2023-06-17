Video Yaşam Sulama kanalında cansız bedeni bulunan 5 yaşındaki çocuğa acı veda! | Video
Sulama kanalında cansız bedeni bulunan 5 yaşındaki çocuğa acı veda! | Video

Sulama kanalında cansız bedeni bulunan 5 yaşındaki çocuğa acı veda! | Video

17.06.2023 | 15:07

Konya’da evlerinin yakınında kaybolan ve 8 saatlik arama çalışmalarının ardından sulama kanalında hayatını kaybetmiş vaziyette bulunan 5 yaşındaki çocuk dualarla defnedildi.

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Olay, dün saat 17.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Çarıklar Mahallesi Dedemli Konutları bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otizm hastası olduğu öğrenilen Muhammed Sami Koç (5), evinin yakınlarında kayboldu. Çocuğun ailesinin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine adrese Konya İl Afet ve Acil Durum (AFAD), arama kurtarma ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese gelen ekipler vatandaşlarla beraber Muhammed Sami Koç'u bulabilmek için geniş çaplı çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda 8 saat sonra evin yaklaşık 1,5 kilometre uzağında sulama kanalında 5 yaşındaki çocuğun cansız bedeni bulundu.

Ailesine teslim edilen çocuğun cenazesi Meram ilçesinde bulunan Uhud Mezarlığı'na getirildi. Muhammed Sami Koç'un cenazesi, öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından dualarla defnedildi. Cenazeye küçük çocuğun ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı.

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