Video Yaşam Sulama kanalında traktörle sörf kamerada | Video
Sulama kanalında traktörle sörf kamerada | Video

Sulama kanalında traktörle sörf kamerada | Video

07.06.2023 | 09:52

Adana’da bir kişinin çocukken çizgi filmden görüp merak sardığı sörfü, kendi yaptığı tahtasıyla traktör yardımıyla sulama kanalında yapması görenleri hayrete düşürdü.

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Merkez Yüreğir ilçesine bağlı Abdioğlu Mahallesi'nde ikamet eden 26 yaşındaki genç Mazlum Kaya, çocukken çizgi filmlerden gördüğü sörfe merak sardı. Kaya, bundan 6 yıl önce kendi kendine sörf tahtası yaptı. Kaya daha sonrada bu tahta ile sulama kanalında traktör yarımıyla sörf yapmaya başladı. Çevredeki vatandaşlar sulama kanalındaki sörfü görüntüleyip sosyal medyaya atınca büyük ilgi gördü. Kaya, şimdi sürekli traktör yardımıyla sulama kanalında sörf yapıyor. Kaya, izlediği çizgi filmlerden dolayı sörfe merak sardığını Adana'da da sörf yapacak yer olmadığı için bunu sulama kanalında yaptığını belirterek, "Sörfü çok seviyorum. Sörf tahtamı da kendim yaptım. Çocukluğumdan bu yana izlediğim çizgi filmlerden dolayı sörfe merakım var. Sulama kanalında da çok zevkli oluyor. Çok keyif alıyorum" dedi.

Kaya, kendisinin sörf yaptığı yerin derinliğinin az olduğunu, ayrıca profesyonel yüzücü olduğunu belirterek, "Ben bunu bir farkındalık için yapıyorum. Ama kimse denemeye kalkmasın. Özellikle çocuklarda sulama kanalına derin olan yerlere girmesin. Çünkü her yıl onlarca çocuk ölüyor. Buna lütfen dikkat edelim" diye konuştu.

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