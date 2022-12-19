Sulama kanalından eşek kafası ve sakatatları çıktı | Video

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Adana’da sulama kanalı içerisinde eşek kafası ile sakatatları çıktı. Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesine bağlı Havutlu Mahallesi’nde bulunan sulama kanalında eşek kafası, kemikleri ve sakatatları ortaya çıktı. Eşeklerin kesildikten sonra geriye kalan parçalarının çuvallara konularak sulama kanalına atıldığı akıllara gelirken, bölgede kötü koku yayılmaya da başladı. Durumu fark eden çevre sakinleri ise yetkililere bildirerek yardım istedi.