Video Yaşam Sular çekildi, eski tren garı gün yüzüne çıktı | Video
Sular çekildi, eski tren garı gün yüzüne çıktı | Video

Sular çekildi, eski tren garı gün yüzüne çıktı | Video

23.03.2023 | 12:34

Elazığ’da kuraklığın etkisi ile Keban Baraj Gölü havzasında sular çekildi, eski tren garı binası tekrar gün yüzüne çıktı.

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Ülke genelinde olduğu gibi Elazığ dahil bölge genelinde de bu sene beklenen yağış olmadı. Yağışın azlığı nedeniyle hemen hemen her ilde olduğu gibi Keban Baraj Gölü'nün havzasıyla, onu besleyen Murat Nehri'nde de su seviyesi düştü. Baraj havzasında bulunan merkeze bağlı Yolüstü Köyü'nde de su yaklaşık 500 metre çekildi. Suların çekilmesi ile eski tren garı binası tekrar ortaya çıktı.

Eskiden suyun çok olduğunu belirten Kaya Ercan, "Birkaç senedir su yok. Su inince eski tren istasyonları da gün yüzüne çıktı. Daha önce 200 metreye kadar su geliyordu. Uzun süredir su yok ve kuraklık var. Kuraklıkla birlikte eski yapılar ortaya çıktı. İnşallah bu yağmurlar hayırlı olur. Eskiden su bayağı yukarıdaydı" dedi.

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