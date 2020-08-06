Video Yaşam Süleyman Soylu'dan son dakika sokağa çıkma yasağı açıklaması | Video

Süleyman Soylu'dan son dakika sokağa çıkma yasağı açıklaması | Video

Süleyman Soylu'dan son dakika sokağa çıkma yasağı açıklaması | Video
06.08.2020 | 13:15

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İçişleri Bakanı Soylu, sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili son dakika açıklamalarda bulundu. Soylu, "Böyle bir şey söz konusu değil, gündemimizde de yok" dedi.

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