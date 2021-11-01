Sultanahmet Camii restorasyonunda sona yaklaşıldı

Osmanlı mimarisinin ilk ve tek 6 minareli camisi olan Sultanahmet Camii'nin restorasyon çalışmalarında sona yaklaşıldı. Ana kubbesi tamamlanan caminin, dış cephesi ve avlusundaki devam eden çalışmalar ise drone ile havadan görüntülendi. ​

Osmanlı padişahı I. Ahmed tarafından Mimar Sedefkar Mehmet Ağa'ya, Ayasofya'nın karşısına yaptırılan ve 1617'de ibadete açılan Sultanahmet Camii'nin restorasyonunda sona yaklaşıldı. 43 metre yükseklikte olan ana kubbenin içerisindeki 17. yüzyıla ait olan desen ve renkler cerrah hassasiyeti ile temizlenerek süslemeleri yapıldı ve kubbedeki tüm çalışmalar tamamlandı. Ayrıca Nur ve Fatır Suresi'nin yazılı olduğu ana kubbe camiye gelen yerli ve yabancı turistler tarafından da görülebiliyor. Öte yandan caminin dış cephesi ve avlusundaki işçilerin hummalı çalışması drone ile havadan görüntülendi.