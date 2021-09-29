Video Yaşam Sultanbeyli TEM'de sıkışmalı trafik kazası: 2 yaralı | Video

Sultanbeyli TEM'de sıkışmalı trafik kazası: 2 yaralı | Video

Sultanbeyli TEM'de sıkışmalı trafik kazası: 2 yaralı | Video
29.09.2021 | 08:50

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Sultanbeyli TEM Otoyolu Ankara istikametinde ıslak zeminde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yol kenarındaki ağaçlık alana uçtu. Kazada otomobilin içinde sıkışan bir yolcuyu itfaiye ekipleri ağacı keserek çıkardı.

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Kaza, saat 04.30 sıralarında Sultanbeyli TEM Otoyolu Ankara İstikametinde meydana geldi. İddiaya göre, İhsan Yanar'ın kullandığı 25 AAC 492 plakalı otomobil, ıslak zeminden dolayı sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki ağaçlık alana uçtu. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü İhsan Yanar ile yanında bulunan Semiha Yanar yaralandı. Sürücü kazayı hafif sıyrıklar ile atlatırken yanında bulunan Semiha Yanar ağaçlık alana uçan otomobilin içinde sıkıştı. İtfaiye ekiplerinin ağacı keserek otomobilin içinden çıkardığı yaralı sağlık ekiplerine teslim edildi.İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazaya karışan otomobil çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılırken polis ekipleri kazayla ilgili çalışma başlattı.

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