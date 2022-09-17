Sultanbeyli'de 200 bin lira değerindeki inşaat malzemesini böyle çaldılar | Video

Sultanbeyli'de bir inşaat giren 2 kişi, 200 bin lira değerindeki malzemeyi çalarak araca yükledi. Hırsızlık anı ise kameraya yansıdı.

Sultanbeyli'de 5 Eylül'de 200 bin lira değerinde inşaat malzemesinin çalınmasıyla ilgili ihbar alan polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Olay yeri ve çevresindeki güvenlik kameraları incelenerek, inşaata giren iki şüphelinin çaldığı malzemeleri bir araca yükledikten sonra bölgeden uzaklaştıkları tespit edildi. Şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda bahse konu araç Orhangazi Mahallesi'nde olduğu bilgisine ulaşıldı. Burada U.C. isimli şüpheli şahıs yakalanırken, çalıntı malzemelerin ise S.T. isimli şahsa satıldığı öğrenildi. Polis ekipleri aynı gün S.T. isimli şüpheli şahsı Hamidiye Mahallesi'nde gözaltına aldı. Konu ile ilgili yakalanan S.T. adli makamlarca serbest bırakılırken, U.C. isimli şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Hırsızlık anı ise kameraya yansıdı.