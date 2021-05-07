Sultanbeyli'de "Aşı Bilgilendirme Ekipleri" görev başında. Aşı ikna timleri nasıl çalışıyor? | Video

İstanbul Sultanbeyli Kaymakamlığı tarafından oluşturulan aşı bilgilendirme ekipleri, Sultanbeyli'de aşı sırası geldiği halde henüz aşılarını olmayan 65 yaş üstü vatandaşları evlerinde ziyaret ederek bilgilendiriyor. İlçe sağlık müdürü Doktor Burak Kaya ve Sultanbeyli Kaymakamlığı Vefa Sosyal Destek Grubu Koordinatörü Fatih Akkurt eşliğinde 65 yaş üstü vatandaşları aşı olmak konusunda bilgilendirip en yakın sağlık kuruluşuna götürüp aşı yaptırdılar.