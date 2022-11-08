Sultanbeyli’de düğün konvoyunda otomobilden havaya ateş açmıştı! O şahıs yakalandı | Video

Sultanbeyli’de, cadde üzerinde ilerleyen düğün konvoyunda bir sürücü, otomobilin sunroof kısmından havaya silah ile ateş açtı. Kimliği tespit edilen sürücü polis tarafından yakalandı.

Sultanbeyli'de geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda, cadde üzerinde ilerleyen bir düğün konvoyunda bulunan sürücü, otomobilin sunroof kısmından silah ile havaya ateş açtı. Art arda havaya ateş açan sürücü daha sonra yoluna devam etti. O anları sürücünün arkadaşı cep telefonu ile kayda aldı.Olayla ilgili olarak polis ekipleri çalışma başlattı. A.A. isimli şahıs, polis tarafından yakalandı. Şahsın olayda kullandığı kurusıkı tabanca da ele geçirildi. Şahıs hakkında soruşturma işlemleri devam ediyor.