Sultanbeyli’de düğün konvoyunda otomobilden havaya ateş açmıştı! O şahıs yakalandı | Video
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Sultanbeyli’de, cadde üzerinde ilerleyen düğün konvoyunda bir sürücü, otomobilin sunroof kısmından havaya silah ile ateş açtı. Kimliği tespit edilen sürücü polis tarafından yakalandı.
Olayla ilgili olarak polis ekipleri çalışma başlattı. A.A. isimli şahıs, polis tarafından yakalandı. Şahsın olayda kullandığı kurusıkı tabanca da ele geçirildi. Şahıs hakkında soruşturma işlemleri devam ediyor.