Sultanbeyli'de hafif ticari araç ile İETT otobüsü çarpıştı | Video
SULTANBEYLİ'de seyir halindeki hafif ticari araç karşı yönden gelen İETT otobüsü ile çarpıştı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Olayda hafif ticari araç sürücüsü ve yanında oturan bir kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
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