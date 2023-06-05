Video Yaşam Sultanbeyli'de hafif ticari araç ile İETT otobüsü çarpıştı | Video
Sultanbeyli'de hafif ticari araç ile İETT otobüsü çarpıştı | Video

Sultanbeyli'de hafif ticari araç ile İETT otobüsü çarpıştı | Video

05.06.2023 | 09:29

SULTANBEYLİ'de seyir halindeki hafif ticari araç karşı yönden gelen İETT otobüsü ile çarpıştı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

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Kaza dün 16.00 sıralarında Orhangazi Mahallesi Antalya Caddesi üzerinde meydana geldi. Caddede ilerleyen hafif ticari araç sürücüsü karşı yönde seyreden İETT otobüsü ile kafa kafaya çarpıştı. Kazanın etkisiyle hafif ticari araç park halindeki bir kamyonete de çarptı.

Olayda hafif ticari araç sürücüsü ve yanında oturan bir kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

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