Sultanbeyli’de İETT otobüsüne çarpan motosiklet alev aldı | Video
Sultanbeyli’de İETT otobüsüne çarpan motosiklet alev alev yanarak sürüklendi. Kazada, motosiklet sürücüsü yaralandı.
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