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Sultanbeyli’de İETT otobüsüne çarpan motosiklet alev aldı | Video

Sultanbeyli’de İETT otobüsüne çarpan motosiklet alev aldı | Video

26.12.2024 | 14:56

Sultanbeyli’de İETT otobüsüne çarpan motosiklet alev alev yanarak sürüklendi. Kazada, motosiklet sürücüsü yaralandı.

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Kaza, Sultanbeyli Oto Sanayi Sitesi önünde sabah saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki motosiklet İETT otobüsüne arkadan çarparak alev aldı. Kazada, motosiklet sürücüsü yaralanırken, çarpmanın etkisiyle sürüklenen ve alev alev yanan motosiklete çevredeki vatandaşlar yangın tüpüyle müdahale etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı motosiklet sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis kazaya ilişkin çalışma başlattı.
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