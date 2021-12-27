Video Yaşam Sultanbeyli’de iki aracın kafa kafaya çarpıştığı kaza kamerada | Video
Sultanbeyli’de iki aracın kafa kafaya çarpıştığı kaza kamerada | Video

Sultanbeyli’de iki aracın kafa kafaya çarpıştığı kaza kamerada | Video

27.12.2021 | 10:56

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Sultanbeyli’de kamyonetle otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada biri ağır 3 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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