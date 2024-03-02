Sultanbeyli’de ilginç kaza kamerada: Manevra yapmaya çalışırken araca çarptı | Video
Sultanbeyli'de otomobiliyle sokakta manevra yaparak dönmeye çalışan sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybederek yolda hareket halinde olan başka bir araca çarptı. Yaşanan ilginç kaza anı güvenlik kamarasına yansıdı.
Yaşanan ilginç kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
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