Sultanbeyli'de iş yerinden hırsızlık yapan şüpheli yakalandı

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SULTANBEYLİ'de 2 farklı iş yerinden sadaka kutusu, kol saati ve televizyon çaldığı iddia edilen bir şüpheli yakalandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, Sultanbeyli'de restoran ve marketten sadaka kutusu, kol saati ve televizyon çalındığı ihbarı üzerine çalışıma başlatıldı. Güvenlik kamera görüntülerinin incelenmesi sonucu M.B. isimli şüpheli yakalandı. Şüpheli M.B. sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.