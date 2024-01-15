Video Yaşam Sultanbeyli'de işçilerin kaldığı barakada yangın: 3 ölü | Video
Sultanbeyli'de işçilerin kaldığı barakada yangın: 3 ölü | Video

Sultanbeyli'de işçilerin kaldığı barakada yangın: 3 ölü | Video

15.01.2024 | 09:16

SULTANBEYLİ'DE çelik yapı malzemeleri üreten bir iş yerinin yanındaki işçilerin kaldığı barakada yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangında 3 kişi hayatını kaybederken, 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

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