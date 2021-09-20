Video Yaşam Sultanbeyli’de İSKİ’ye ait su borusu patladı, yol göle döndü | Video

Sultanbeyli’de İSKİ’ye ait su borusu patladı, yol göle döndü | Video

Sultanbeyli’de İSKİ’ye ait su borusu patladı, yol göle döndü | Video
20.09.2021 | 14:41

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Sultanbeyli’de Baraj Yolu Caddesi’nde bulunan, İSKİ’ye ait su borusundan fışkıran su caddeyi göle çevirdi. Cadde üzerinde biriken yoğun su araç trafiğini de aksattı. Göle dönen cadde havadan görüntülendi.

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Sultanbeyli'de bulunan Baraj Yolu Caddesi'nde yer altında bulunan İSKİ'ye ait su borusunun iddiaya göre arıza yapması nedeniyle tazyikli su yola fışkırdı. Yoğun suyun fışkırmasıyla taşkın yaşanan cadde adeta göle döndü. Yoğun su birikintisiyle dolan caddede araç trafiği de aksadı. Kimi sürücüler su birikintisinden geçmek zorunda kalırken kimi sürücüler ise göle dönen caddeyi gördüklerinde araçlarını geri çevirerek farklı yollara saptı. Durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince bölgede su tahliyesi yapıldı.
Suyun biriktiği alanda bir fabrikanın bahçesi de göle döndü. Bahçede bulunan trafoya su gelmemesi için iş makinesi kullanılarak trafonun çevresi toprakla örtüldü.

Olaya tanık olan vatandaşlardan Cihat Yaşar, "Ben geleli 5 dakika oldu, geçemedik geri döneceğiz. Elektrik tehlikesi de varmış. Gidecektim gidemiyorum şu an" dedi.

Öte yandan su borusundan suyun fışkırmasıyla göle dönen cadde drone ile havadan görüntülendi.

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