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OTOMATİK OYNAT
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Sultanbeyli'de kaza: Aracına çarpan sürücüyü darp etti | Video 26.08.2022 | 11:48
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Nesli tükenmekte olan vaşak görüntülendi | Video 26.08.2022 | 10:44
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Kontrolden çıkan otomobil bahçeye girdi! O anlar kamerada | Video 26.08.2022 | 10:44
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Tekirdağ’da şafak operasyonu: 6 gözaltı | Video 26.08.2022 | 10:30
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15 yaşındaki genç çaldığı arabayla korku dolu anlar yaşattı | Video 26.08.2022 | 10:28
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Avcılar'da börekçiden bilgisayar çalan şüpheli kamerada | Video 26.08.2022 | 09:45
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Antalya'da anne ve bebeğinin öldüğü yürek yakan kaza kamerada | Video 26.08.2022 | 09:05
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Denizli'de yolcu otobüsü refüje devrildi: 2’si ağır 28 yaralı | Video 26.08.2022 | 09:17
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Uşak'ta battaniye fabrikasında yangın | Video 26.08.2022 | 08:47
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İzmir’de 6 aylık hamile kadın oğlu tarafından 15 yerinden bıçaklandı | Video 26.08.2022 | 09:17
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Muradiye'de çoban arazide ölü bulundu, 3 kişi gözaltına alındı | Video 26.08.2022 | 09:17
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Şarkıcı Gülşen tutuklandı | Video 26.08.2022 | 08:36
Sultanbeyli'de bir şahıs, trafikte kendi aracına çarpan sürücüyü darp etti. Kavga çevredeki vatandaşların araya girmesiyle son buldu. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.