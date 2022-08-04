Sultanbeyli’de kaza sonrası kavga! Tekme, yumruk ve bıçaklar havada uçuştu | Video
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Sultanbeyli’de kaza yapan 2 grup, birbirine girdi. Bıçakların ve tekmelerin havada uçuştuğu kavgada, 2 kişi bıçakla yaralanırken polislerin iki grubu güçlükle ayırdığı kavga anı ise vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kavgaya karışan taraflardan Dinçer Bucu, "Tanıdık bir abimiz kaza yapıyor. Karşı taraf da kaza yaptıktan sonra tanıdık abi de tutanak tutalım diye arabadan iniyor. Karşı taraf da küfür ediyor. 5 kişi toplanarak tekrardan geliyorlar. Ondan sonra işte burada yumruklu, bıçaklı kavga oldu. Bizim arkadaşlarımız da geldi. Sonra beraber birbirimize giriyoruz. Karşı taraf bıçak çıkarıyor, abimize bıçağı vuruyor. Sonra polisler geldi. Müdahale etti" dedi.