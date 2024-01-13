Video Yaşam Sultanbeyli'de kaza yapan sürücü yaralı arkadaşını bırakarak kaçtı | Video
Sultanbeyli'de kaza yapan sürücü yaralı arkadaşını bırakarak kaçtı | Video

Sultanbeyli'de kaza yapan sürücü yaralı arkadaşını bırakarak kaçtı | Video

13.01.2024 | 08:42

SULTANBEYLİ'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bir binanın boşluğuna düştü. Kazanın ardından otomobil sürücüsü ve otomobilde bulunan 2 kişi, kazada yaralanan arkadaşlarını bırakarak bırakarak olay yerinden kaçtı.

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Kaza saat 00.10 sıralarında Hamidiye Mahallesi, Demokrasi Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda bir binanın boşluğuna düştü. Kazanın ardından, otomobilden çıkan sürücü ile birlikte 3 kişi otomobili bırakarak kaçtı. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Arkadaşlarının yaralı halde bırakarak kaçtığı Hidayet Aras, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis, olay yerinden kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı. İş yeri sahibi Aydın Durma, Kapıyı ve vincin sepetini kırmış. Ama çok şükür daha kötü bir şey olmamış. Yukarıdan hızlı gelmişler virajı alamamışlar herhalde. Alkollü arkadaşlar, o şekilde olmuş dedi.

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