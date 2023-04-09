Sultanbeyli’de korkutan yangın | Video
Sultanbeyli’de iki katlı binanın ikinci katında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.
Mahalle sakini İnan Binici, "Biz evdeydik oturuyorduk. Evde komşular kapıyı çaldı kalkın yan taraf yanıyor dediler. Bizde çıktık yan taraf alevler içinde yanıyordu. Sonra komşular polis ve itfaiyeye haber verdi. İtfaiye gelip hemen müdahale etti. Şu anda kimse yok binada. Söylentilere göre, ya hırsız ya da tinerciler ateş yakmış. Başka türlü yanamaz, yukarıda elektrik yok" dedi.
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