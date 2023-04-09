Sultanbeyli’de korkutan yangın | Video

Yangın, Sultanbeyli Yavuz Selim Mahallesi Ali Naki Sokak'ta meydana geldi. İki katlı binanın ikinci katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları fark eden mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangında yaralı ve can kaybının olmadığı belirtildi.Mahalle sakini İnan Binici, "Biz evdeydik oturuyorduk. Evde komşular kapıyı çaldı kalkın yan taraf yanıyor dediler. Bizde çıktık yan taraf alevler içinde yanıyordu. Sonra komşular polis ve itfaiyeye haber verdi. İtfaiye gelip hemen müdahale etti. Şu anda kimse yok binada. Söylentilere göre, ya hırsız ya da tinerciler ateş yakmış. Başka türlü yanamaz, yukarıda elektrik yok" dedi.